Brezilya'da facia! Devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
Breziya'da kopan devasa bir kaya parçası, içinde turistlerin bulunduğu hız teknelerinin üzerine düştü. Olayda resmi olarak 1 kişi yaşamını yitirirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Minas Gerais eyaletinde bulunan Capitólio bölgesinde gerçekleşen olayda, devasa bir kaya parçası sürat teknelerinin üzerine düştü. O anlar saniye saniye kaydedilirken, görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Ölü sayısı artabilir
CNN Brasil'in haberine göre olayda 1 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan yetkililerden gelen açıklamaya göre kazada 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yağmurlar kayaları zayıflatıyor
Yaşanan olay sırasında 70 turistin bulunduğu bölgede yeni toprak kaymalarına karşı da uyarıda bulunuldu. Yapılan uyarıda, yağmurların kayaların içine nüfuz ettiği, bu durumun ise rüzgarlar ve su akıntılara karşı kayaları zayıflattığı ifade edildi.