  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Brezilya'da facia! Devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
Dünya

Brezilya'da facia! Devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü

Breziya'da kopan devasa bir kaya parçası, içinde turistlerin bulunduğu hız teknelerinin üzerine düştü. Olayda resmi olarak 1 kişi yaşamını yitirirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 23:30:00 -
Brezilya'da facia! Devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü

Minas Gerais eyaletinde bulunan Capitólio bölgesinde gerçekleşen olayda, devasa bir kaya parçası sürat teknelerinin üzerine düştü. O anlar saniye saniye kaydedilirken, görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Ölü sayısı artabilir

CNN Brasil'in haberine göre olayda 1 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan yetkililerden gelen açıklamaya göre kazada 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yağmurlar kayaları zayıflatıyor

Yaşanan olay sırasında 70 turistin bulunduğu bölgede yeni toprak kaymalarına karşı da uyarıda bulunuldu. Yapılan uyarıda, yağmurların kayaların içine nüfuz ettiği, bu durumun ise rüzgarlar ve su akıntılara karşı kayaları zayıflattığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay