Brezilya’da enflasyon tedirginliği! Aralık’ta tahminlerin üzerinde arttı

Brezilya'da gıda fiyatları yüzde 0.84, ulaşım yüzde 0.58 ile en büyük artış kalemleri oldu. Veri sonrası para birimi real dolar karşısında yüzde 0.3 yükseldi.

TÜFE aylık bazda da yüzde 0.73 arttı. Brezilya Merkez Bankası Mart’tan bu yana toplam 725 baz puanlık agresif faiz artışı yaptı. Bu artış trendi ve yaşam maliyetlerindeki artış, ekonominin resesyona girmesine neden oldu. Ekonomideki yavaşlamaya rağmen politika yapıcılar faiz artışlarının Şubat ayında da devam edeceğini belirtiyor.

Bankanın analistleri enflasyonun 2024 yılına kadar hedefin üzerinde seyretmesini bekliyor. 2022 için enflasyon tahmini yüzde 3.5, 2023 için ise yüzde 3.25 seviyesinde.

Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos’un enflasyonun neden hedefi aştığına dair hükümete mektup yazması bekleniyor.