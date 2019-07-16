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Brezilya'da çöken madende işletmeci şirkete kötü haber!

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde 25 Ocak'ta çöken maden atık barajıyla ilgili mahkemenin tazminata mahkum ettiği maden işletmecisi şirket Vale, kurbanların ebeveynleri, çocukları ve eşlerine kişi başı yaklaşık 180 bin dolar ödeyecek.

16 Temmuz 2019 Salı 15:11
Brezilya'da çöken madende işletmeci şirkete kötü haber!

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde 25 Ocak'ta çöken maden atık barajıyla ilgili tazminata mahkum edilen işletmeci şirket Vale, her bir kurban yakınına yaklaşık 180 bin dolar ödeyecek.

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, işletmeci şirket Vale, Mines Gerias Bölge Mahkemesi ile yapılan anlaşma çerçevesinde kurbanların ebeveynleri, çocukları ve eşlerine kişi başı yaklaşık 180 bin dolar ödemeyi kabul etti.

Mahkeme ayrıca kurbanların bakmakla yükümlü olduğu herkese 25 yaşına kadar sağlık sigortası ve 75 yaşına kadar aylık ödeme yapılması konusunda Vale şirketiyle uzlaşmaya vardı.

Şirketin, kurbanların kardeşlerine de tazminat ödenmesi konusunda mahkemeyle mutabakat sağladığı kaydedildi.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde mahkeme, 25 Ocak'ta çöken maden atık barajında sorumluluğu nedeniyle işletmeci şirketin tüm insani zararların yanı sıra maddi ve çevre zararlarını da karşılamasına karar vermişti.

Ülkede 13 milyon metreküp atığın çevreye yayılmasına sebep olan facianın ardından baraj çevresinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti. Olayda şu ana kadar 248 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin hala kayıp olduğu açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:11
  1. Brezilya
  2. Minas Gerais
  3. Mines Gerias Bölge Mahkemesi

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