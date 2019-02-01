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Brezilya'da çöken barajın sorumluları gözaltına alındı

Brezilya'da çöken maden atık barajının inşasında görevli 5 mühendis, ölüme sebebiyet ve çevreye zarar vermekle suçlanıyor.

01 Şubat 2019 Cuma 06:54
Brezilya'da çöken barajın sorumluları gözaltına alındı

Brezilya'da maden atık barajının 25 Ocak Cuma günü çökmesiyle ilgili beş mühendis, yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alındı.

Ülkenin güneydoğusundaki Brumadinho kentindeki maden atık barajının geçen cuma çökmesi sonucu 99 kişinin hayatının kaybettiği olayda beş mühendis yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle ölüme sebebiyet ve çevreye zarar vermekle suçlandı.

Kurban yakınlarının protestolarının ardından harekete geçen savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde, üçü barajı işleten Vale şirketi çalışanı, ikisi Alman denetim firması çalışanı beş mühendis gözaltına alındı.

Öte yandan Brumadinho'da arama kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Eyalet yetkilileri, toprak altında kalan herkese ulaşmanın mümkün olamayabileceğini ifade etti. 259 kişinin toprak altında kaldığı belirtiliyor.

Felaketin hemen ardından, yaklaşık 100 bin çalışanı olan şirketin New York Borsasında işlem gören hisseleri yüzde 22 değer kaybetmişti.

Şirket hisselerine sahip olan bir grup yatırımcı, işletmeci şirkete ABD'de dava açmıştı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 08:30
  1. Brezilya
  2. çöken baraj
  3. gözaltı
  4. Anadolu Ajansı

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