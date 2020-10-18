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Aktüel Brezilya'da bir kadın 12 saat önce ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Aktüel

Brezilya'da bir kadın 12 saat önce ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-18 06:40:44 -
Brezilya'da bir kadın 12 saat önce ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü

BUENOS AIRES (AA) - Brezilya'da bir kadın, 12 saat önce ölen yaşlı adamı emekli aylığını çekebilmek için tekerlekli sandalyeyle bankaya götürdü.

Brezilya'da yayın yapan Globo'nun polis raporuna dayandırdığı habere göre, ekim ayının başında Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas şehrinde bir kadın, banka kartının şifresini bilmediği, 12 saat önce hayatını kaybeden 92 yaşındaki kişiyi tekerlekli sandalyeyle bankaya götürerek emekli aylığını çekmeye çalıştı.

Kimliği açıklanmayan kadın, daha önce karısını kaybeden yaşlı kişiyi bankaya götürmeden önce görevlileri arayıp eşi gibi davranarak banka kartının şifresini yenilemek istedi.

Banka yetkililerinin, yeniden şifre oluşturulabilmesi için kart sahibinin gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine kadın, yaklaşık 12 saat önce hayatını kaybeden adamı tekerlekli sandalyeyle bankaya götürdü.

Tekerlekli sandalyedeki adamın hareketsizliğinin banka çalışanlarının dikkatini çekmesi ve kadının "Kendini iyi hissetmiyor." şeklinde cevap vermesi üzerine çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi ve adamın daha önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sao Paulo Adli Polis Departmanı Müdürü Jose Henrique Ventura, otopsinin, yaşlı adamın bankaya götürülmesinden yaklaşık 12 saat önce öldüğünü doğruladığını söyledi.

Kadının, ölen adamla uzun süredir ilişkisinin olduğunu ve banka hesaplarını kontrol ettiğini öne sürmesine rağmen hesaplarında işlem yapabilmek için gerekli resmi belgelere sahip olmadığı belirtildi.

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