  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Brezilya'da Amazon ormanlarındaki yağma arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle yasa dışı ağaç kesimine karşı alınan önlemlerin Brezilya'da aksaması sonucu yağmur ormanlarında büyük çapta bir bölgenin yok edildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 03:26:00 -
Brezilya'da Amazon ormanlarındaki yağma arttı

New York Times gazetesinin haberine göre, salgın nedeniyle yasal önlemlerin aksadığı bir dönemde gerçekleşen yasa dışı ağaç kesimleri, Amazon’da büyük çapta bir bölgenin ormansızlaşmasına neden oldu.

Ocak ve Nisan ayları arasında yaklaşık 464 mil karelik Amazon ağaç örtüsü yok edildi.

Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55'lik bir artış gösterdi.

Ormansızlaşan alanlar, New York'un Manhattan bölgesinin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor.

Yasa dışı ormansızlaşmadaki artışın, Brezilya yağmur ormanlarını geçen yılki yangılardan daha yıkıcı bir riskle karşı karşıya bırakabileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı