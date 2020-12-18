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Aktüel Brezilya Yüksek Mahkemesi, Kovid-19 aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi
Aktüel

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Kovid-19 aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:38:49 -
Brezilya Yüksek Mahkemesi, Kovid-19 aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi

ANKARA (AA) - Brezilya'da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi.

Mahkeme kararında kimsenin iradesi dışında aşılanamayacağı ancak aşının belirli koşullarda zorunlu tutulabileceği belirtildi.

Kararda, merkezi ve yerel hükümetlerin aşı olmak istemeyen yurttaşlara ceza veya kısıtlama uygulayamayacağı vurgulandı.

Mahkemenin kararının ülkede aşı karşıtı görüşlerin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Datafolha araştırma şirketinin yaptığı anket, ülkenin yaklaşık yüzde 20'sinin Kovid-19 aşısı olmayı istemediğini ortaya koydu.

Aynı şirketin 4 ay önce yaptığı ankette, aşı olmak istemeyenlerin oranı yüzde 10 civarında çıkmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yaptığı açıklamalarda kendisinin aşı olmayacağını ifade ederken zorunlu aşılamaya karşı olduğunu vurguluyor.

Bolsonaro, 7 Temmuz'da virüse yakalanmıştı.

Bugüne kadar 7 milyon 111 bin 527 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede, virüs nedeniyle 184 bin 876 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü, en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

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