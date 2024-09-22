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Dünya Brezilya X’e 5 gün verdi: Yasal boyutta kısıtlama getirdi! Uyarılar peş peşe geldi! Böyle duyurdu
Dünya

Brezilya X’e 5 gün verdi: Yasal boyutta kısıtlama getirdi! Uyarılar peş peşe geldi! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-22 21:25:00 - 2024-09-22 22:04:42
Brezilya X’e 5 gün verdi: Yasal boyutta kısıtlama getirdi! Uyarılar peş peşe geldi! Böyle duyurdu

Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede erişimi engellenen sosyal medya platformu X'e ülkeye 5 gün içerisinde temsilci ataması yönündeki kararı hatırlattı ve atamayı kabul ettiği yasal temsilcisi için gerekli belgeleri 5 gün içinde sağlamasını gerektiğini duyurdu!

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, X'in, avukat Rachel de Oliveira Villa Nova Conceiçao'yu ülkedeki yasal temsilcisi olarak atadığı ifade edilerek, X'ten temsilcisi için gerekli belgeleri 5 gün içinde sunması talep edildi.

Brezilya basınında 20 Eylül'de yer alan haberlerde, X'in ülkeye temsilci atamayı kabul ettiği ifade edilmişti.

Brezilya'da X'e erişim engeli getirilmişti

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.

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