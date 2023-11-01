Brezilya ve Şili Devlet Başkanlarından işgalci İsrail'e tepki

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, işgalci israilin Gazze'de devam eden vahşi saldırılarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Lula da Silva, Gazze'de büyük bir insani dramın yaşandığını belirterek, Birleşmiş Milletlere (BM) ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde savaşla ilgisi olmayan 3 bini aşkın çocuğun öldüğünü görmek beni üzüyor. Peki savaşa yol açanlar şimdi bu çocukların ölümüne mi üzülüyor? Eşyaların ağırlığını mı hissediyorsun? Öldürülenlerin çoğunluğunun çocuk olduğunu ilk kez görüyoruz. Kimse sorumluluk almıyor ve Durun! Tanrı aşkına durun!" ifadelerini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Boric de sosyal medya hesabından, işgalci israilin Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarını eleştirerek, "Şili, Gazze'deki Filistinli nüfusun toplu olarak cezalandırılmasını ve çoğunluğu kadın ve çocuk 8 binden fazla cana neden olan bu askeri operasyonları şiddetle kınıyor. Uluslararası temel haklara saygı gösterilmemesini şiddetle kınıyor ve olanları büyük endişeyle takip ediyor." paylaşımında bulundu.

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