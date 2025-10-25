Brezilya'dan ABD'ye sert tepki! Operasyondan Vazgeç çağrısı

Brezilya lideri Lula da Silva, Endonezya’daki Merdeka Sarayı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelere yönelik “uyuşturucu kaçakçılığı” gerekçeli müdahalelerini eleştirdi. Lula, “Birini suçlamadan önce kanıt gerekir. Hiçbir ülke, başka devletlerin anayasasını ve halklarının kaderini hiçe sayarak yabancı topraklarda operasyon yürütmemelidir.” ifadelerini kullandı.

“İŞ BİRLİĞİYLE HAREKET EDİLMELİ”

Lula, Latin Amerika ülkeleriyle askeri değil, adli ve güvenlik kurumları üzerinden ortaklaşa çalışmanın daha sağlıklı olacağını vurguladı. ABD’nin Latin Amerika’daki güvenlik politikalarının, bölgedeki ülkelerin iç işlerine müdahale anlamına geldiğini söyleyen Lula, “ABD, bizim polis teşkilatlarımızla ve adalet kurumlarımızla diyalog kurmaya istekli olursa çok daha iyi sonuçlar alırız.” dedi.

TRUMP İLE ZİRVE GÜNDEMİNDE

Lula, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenecek ASEAN Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini de belirtti. Brezilya’ya uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergisinin bu görüşmede gündeme getirileceğini söyleyen Lula, ekonomik adaletsizliğe de dikkat çekeceklerini ifade etti.

“LATİN AMERİKA’NIN İŞGALE DEĞİL, SAYGIYA İHTİYACI VAR”

Venezuela’ya olası bir askeri müdahaleye kesinlikle karşı olduklarını belirten Lula da Silva, “Latin Amerika artık işgal görmek istemiyor. Bölge olarak saygıya, adalete ve iş birliğine ihtiyacımız var.” diyerek Washington’a net bir mesaj gönderdi.

ABD’DEN VENEZUELA AÇIKLARINA ASKERİ SEVKİYAT

ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz aylarda imzaladığı kararnameyle uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir filo sevk edildiği biliniyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela’da “rejim değişikliği dahil her türlü operasyona hazır olduğunu” açıklamıştı.

MADURO’DAN 4,5 MİLYON MİLİSLE KARŞILIK

Bu gelişmeler üzerine Venezuela lideri Nicolas Maduro, olası bir müdahaleye karşı 4,5 milyon milisi seferber ettiklerini ve ülkeyi savunmaya hazır olduklarını duyurmuştu. ABD’nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri “uyuşturucu kaçakçılığı” gerekçesiyle vurması ise uluslararası hukuk çevrelerinde sert eleştirilere yol açmıştı.