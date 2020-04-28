Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiaları soruşturulacak

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiasının soruşturulması yönünde karar verdi.

Yargıç Celso de Mello'nun yerel medyada yayınlanan kararına göre, Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürü Mauricio Valeixo'yu görevden almasının üzerine teşkilata müdahale edildiğini savunarak geçen hafta istifa eden Adalet Bakanı Sergio Moro'nun söz konusu iddialarının soruşturulmasına hükmetti.

Kararda, federal emniyet teşkilatının eski Bakan Moro'nun ifadesini almak için 2 ay süresi olduğu belirtildi.

Ülkede yolsuzlukla mücadelenin simge ismi haline gelen eski Adalet Bakanı, Bolsonaro'nun, 2018 yılına kadar "Araç Yıkama" soruşturmasında Moro ile yakın çalışan Federal Emniyet Genel Müdürü Valeixo'yu görevden almasının ardından 24 Nisan'da istifa etmişti.

Moro, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet genel müdürünün neden gösterilmeden görevden alınmasının müdahaleye vardığını belirterek, "Devlet Başkanı bana birden fazla kez açıkça, müdür ya da başkomiser olsun, şahsi münasebeti olan, arayıp bilgi alabileceği, istihbarat raporlarını öğrenebileceği birini istediğini söyledi. Federal polisin rolü kesinlikle bilgi sağlamak değildir. Soruşturmalar gizli kalmak zorundadır." ifadesini kullanmıştı.

Brezilya Başsavcısı Augusto Aras da Yüksek Mahkemeden Moro'nun iddialarını soruşturmasını istemişti.

Adalet Bakanı'nın istifasının ardından diğer bakanlarıyla bir arada görüntü vererek 45 dakikalık bir konuşma yapan Bolsonaro, yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi almaya çalıştığı iddiasını reddederek emniyet genel müdürünü görevden almanın hakkı olduğunu savunmuş ve "Kimseden izin almak zorunda değilim." demişti.

Brezilyalılar birçok kentte Moro'nun istifası ve Bolsonaro'nun ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasının ardından camlara çıkarak tencere ve tavalı protesto gösterisi yapmıştı.

- "Araç Yıkama Operasyonu"

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Mart 2015'de başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Hakkında dava açılan eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa'ya 7,5 yıl hapis cezası verilmiş, eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.

Federal Savcılık, Lula'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula sanık olmuştu.

Lula, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından 12 yıl hapis cezasına hüküm giymişti.

