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Aktüel

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 4. Kovid-19 testi negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:38:32 -
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 4. Kovid-19 testi negatif çıktı

BUENOS AIRES (AA) - Temmuz ayının başında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iyileştiğini açıkladı.

Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dördüncü Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro'da 7 Temmuz'da Kovid-19 teşhis edilmiş ve ardından yaptırdığı 2 Kovid-19 testi de pozitif çıkmıştı.

Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunan 65 yaşındaki Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını savunmuştu.

Bolsonaro, daha önce Kovid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti. Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Brezilya'da 85 bin 238 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 2 milyon 343 bin 366 kişide görüldü.

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