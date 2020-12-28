  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 04:18:56 -
Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao Kovid-19'a yakalandı

BUENOS AİRES (AA) - Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Mourao'nın basın ekibinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, Brezilya Devlet Başkan Yardımcısının resmi konutu Jaburu Sarayı'nda karantinaya alındığı belirtildi. 67 yaşındaki Mourao'nın sağlık durumuna ilişkin detaya yer verilmedi.

Bugüne kadar 12 bakanın Kovid-19'a yakalandığı Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da Kovid-19 testi temmuz ayında pozitif çıkmıştı.

Nüfusu 210 milyonu aşan ve dünyada salgından en çok etkilenen 3. ülke olan Brezilya'da 191 bin 139 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 7 milyon 484 bin 285 kişide görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım
Medya

Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım

TRT 1’de yayınlanan ve Akli Film’in yapımcılığını yaptığı Pazartesi akşamlarının lideri olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümündeki bü..
İran'da ölü sayısı 11 oldu
Dünya

İran'da ölü sayısı 11 oldu

İran'ın başkenti Tahran'daki çığ felaketinde ölenlerin sayısı 11 oldu.
O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk
Ekonomi

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu bildirildi.

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay