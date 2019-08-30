Brexit’in İrlanda sınırı bilmecesi çözülemiyor

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, İngiltere’nin İrlanda sınırı hakkında ‘inandırıcı’ ve ‘güvenilir’ bir alternatif sunmadığını söyledi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise defalarca alternatif sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini açıkladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağı 31 Ekim tarihine sayılı günler kala, İrlanda sınırı meselesi hala çözülemedi. İrlanda Adasındaki Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’nin arasındaki sınırın ayrılmayla birlikte keskinleşeceği ve ada halkı arasında tansiyonun ve bölünmüşlüğün artmasından endişeleniyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney’in İngiltere’nin “inandırıcı” bir çözüm gelmediğini söyledi. AB’li dışişleri bakanlarıyla toplantı yapmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Coveney, “Hepimiz bir anlaşma yapmak istiyoruz ancak şu anda, İngiltere hükumetinden sınır meselesinde alternatifler konusunda güvenilir ve inandırıcı bir şey gelmedi” dedi.

Coveney’in açıklamasının ardından bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan İngiltere Ulaştırma Bakanı Gran Shapps, iddiaları kısaca yalanladı. Shapps, “Bu gerçek değil.Alternatifler ortaya atıyoruz. Biz bunu yaparken bile: ‘Ortaya fikir koymuyorsunuz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

İrlanda sınırı hakkında yapılacak bir anlaşmanın Avrupa’dan çekilme anlaşmasına dayanması ve tutuları olması gerektiğinin altını çizen Coveney, AB’nin İngiltere’nin fikirlerini dinlemeye istekli olduğunu söyledi.