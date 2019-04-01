Brexit, Türkiye’ye yarayacak

Uzun yıllardır Avrupa Birliği fonlarından yeterince yararlanamayan Türkiye’ye, İngiltere’nin ‘Brexit’ ilan etmesinin ardından gün doğdu. Aldığı radikal kararın ardından Avrupa Birliği’nde istenmeyen ülke ilan edilen İngiltere’den sonra tüm dikkatler Türkiye’ye yöneldi. Uzmanlar, Avrupa Birliği’nin dağıttığı fonlar noktasında Türkiye’yi tercih edeceğini vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK), Uluslararası Ar-Ge Programları Farkındalık Eğitimi’ne ev sahipliği yaptı. Bursalı sanayicilerin ve ULUTEK bünyesinde faaliyet gösteren firmaların ilgi gösterdiği eğitimde firmalara Avrupa Birliği fonlarından olan Horizon 2020 Programı, EUREKA Programı,TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, uluslararası açık çağrılar, yaklaşan etkinlikler ve fonlama modelleri hakkında bilgiler verildi. Programda Sistem Global Danışmanlık’tan AB Proje Danışmanı Hazal Bedir ve ULUTEK Projeler Sorumlusu Emel Morina Güzel konuşmacı olarak yer aldı.

Eğitimin ilk oturumunda konuşan Sistem Global AB Proje Danışmanı Hazal Bedir, Türkiye’nin, Horizon 2020 programından bugüne kadar 138 milyon Euro fon aldığını ancak buna rağmen 2013 yılından itibaren programa 450 milyon Euro ödeme yaptığını açıkladı. Ülke olarak yatırılan paranın 3’te 1’inin geri alınabildiğine işaret eden Hazal Bedir; “Horizon 2020 programı, 31 Aralık 2020 yılında bitecek. Yani çok kısa bir süremiz kaldı. Kalan dönemde ülkemizdeki girişimcilerin ikna edilmesi gerekiyor. Müzakere süreçleri devam ediyor. Avrupa Birliği şuan itibariyle ülkemiz için kesenin ağzını açmış durumda. Bu fondan yararlanmak isteyen firmalarımız için büyük bir şans var. Teknoloji ve Ar-Ge alanında yatırım yapmak isteyen her firma bu programdan yararlanabilecek. Herhangi bir kısıtlama yok. Sadece kendisiyle ilgili çağrıyı bulması yeterli oluyor. Bütçede herhangi bir kısıtlama olmuyor. Alınan fonlar 1 milyon Euro’lara kadar çıkıyor. Girişimci firmalarımızın bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin H2020 programındaki başvuru oranlarının biraz gerilerde kaldığını vurgulayan Hazal Bedir, firmaların başarısız oldukları için değil, ekosistemin içerisine girmek konusunda zorlandıkları için bu durumun meydana geldiğinin altını çizdi. Bedir; “Bizim geride kalışımızın nedeni; bu alanda başarısız olduğumuz için değil, ekosistemin içerisine girmeyi bilmediğimizden kaynaklanıyor. Sisteme girdikten sonra Horizon 2020’nin içerisinde kalmak ve bu alanda başarılı olmak çok daha kolay. Hele brexitten dolayı İngiltere’nin dışlanması ve o tarafa doğru duvar örülmesi sonucunda Avrupa Birliği, Türkiye’ye biraz daha muhtaç hale geldi. Türkiye’den firmaların orada olmasına ihtiyaçları var. Bugün burada yapacağımız sunumda, firmalara nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini söyleyeceğiz. Türkiye’den bu alanda fon alan ve çok başarılı olan yazılım firmaları bulunuyor. Dünya ile yarışır hale geldiler. Aynı başarıyı çok sayıda firmamızın göstereceğini biliyoruz. Sadece biraz daha cesaretli adımlar atmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

ULUTEK Projeler Sorumlusu Emel Morina Güzel ise programa katılan KOBİ’lere AB mevzuatı, Avrupa çapında ticari ve teknik işbirlikleri kurma, rekabetçilik ve inovasyon yeteneklerini geliştirme, AB projelerinden faydalanma konularında verilecek destekleri aktardı.