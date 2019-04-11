Brexit ertelendi! İşte tarihi...

Brüksel'de süren Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, 27 AB üyesinin Brexit'i erteleme konusunda anlaştığını bildirdi.

AA'nın haberine göre; Tusk, "AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı. Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını alacağım." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim 2019'a kadar erteleme kararı aldı.

Brüksel'de düzenlenen Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, AB ve İngiltere'nin Brexit'i 31 Ekim'e kadar erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.

Bu "esnek ertelemenin" İngiltere'ye en iyi çözümü bulması için ilave 6 ay süre tanıdığına dikkati çeken Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Sonuç bildirgesi yayımlandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, İngiltere'nin birlikten ayrılış tarihinin ertelenmesini görüşmek üzere bir araya getiren Brexit Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit tarihini erteleme talebine AB Konseyi'nin ayrılık anlaşmasının onaylanması için olumlu yanıt verdiği belirtilerek, "31 Ekim 2019'a kadar geçerli olacak erteleme, sadece gerekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa, Brexit bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşir." ifadelerine yer verildi.

Ertelemenin AB kurumlarının düzenli işleyişine zarar vermemesi gerektiğine dikkati çekilen bildirgede, "İngiltere, 23-26 Mayıs tarihlerinde hala AB üyesi olmaya devam ederse ve 22 Mayıs'a kadar ayrılık anlaşmasını onaylamazsa, AB hukuku uyarınca Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak zorunda kalır. Eğer İngiltere bu zorunluluğu yerine getirmezse, Brexit 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşir." uyarısı yapıldı.

Bildirgede, ayrılık anlaşmasının tekrar müzakereye açık olmadığı vurgulanırken, erteleme sürecinde taraflar arasında gelecekteki ilişkiyi belirleyecek siyasi deklarasyonun da müzakere edilemeyeceği belirtildi.

Erteleme süresince İngiltere'nin AB üyesi olmaya devam edeceğinin altı çizilen bildirgede, İngiltere'nin ne zaman isterse Brexit'i iptal etme hakkının bulunduğu anımsatıldı.

Karar alma mekanizmalarına katılım

Bildirgede, İngiltere'nin AB'nin görevlerini yerine getirmeye katkı sağlaması gerektiği kaydedilirken, "İngiltere karar alma mekanizmalarına katılırken, birliğin hedeflerini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir adımdan kaçınmalıdır." çağrısına yer verildi.

AB üyesi 27 ülkenin ve AB Komisyonu'nun gerekli olduğu müddetçe İngiltere'nin katılımı olmadan toplantılar düzenleyebileceği belirtilen bildirgede, konunun haziran ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesinde tekrar ele alınacağı bildirildi.

AB'den İngiltere'ye "Brexit süresini boşa harcama" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit tarihinin 31 Ekim'e kadar ertelenme kararı sonrasında İngiltere'ye, "Lütfen bu zamanı boşa harcamayın." çağrısında bulundu.

Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'deki Brexit konulu AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Liderlerin Brexit'in 31 Ekim'e kadar ertelenmesi konusunda anlaştığını anımsatan Tusk, "31 Ekim'e kadar yol haritası tamamen İngiltere'nin elinde olacak. İngiltere, bu tarihe kadar Brexit anlaşmasını onaylayabilir, Brexit stratejisini gözden geçirebilir ya da AB'den ayrılmaktan vazgeçebilir." diye konuştu.

Tusk, İngiltere'nin 31 Ekim'e kadar AB'ye tam üye olarak tüm haklarını kullanabileceğini belirterek, "Uzatma tarihi beklediğim kadar esnek oldu. Belki beklediğimden biraz daha kısa ama en iyi çözümü bulmak için yeterli. (İngiltere'ye) Lütfen bu zamanı boşa harcamayın." çağrısında bulundu.

"6 ay çözüm için yeterli olacaktır"

Brexit'in ertelenme süresinin "beklediğinden biraz daha kısa" olmasına ilişkin bir soruya Donald Tusk, "Sanırım, bir şey elde etmek, hiç bir şey elde etmemekten daha iyidir. Eğer iyi niyet olursa altı ay çözüm için yeterli olacaktır." yanıtını verdi.

Tusk, bu gece çıkan sonuçtan genel itibariyle memnun olduğunun altını çizerek, temennisinin, tüm sürecin Ekim ayı sonuna kadar bitmesi, ancak her şeyin de ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.

Haziran ayında yapılacak olağan zirvede AB liderlerini Brexit'e dair gelişmeler konusunda bilgilendireceklerini aktaran Tusk, Haziran'ın, yeni kararların alınacağı bir ay olmayacağını vurguladı.

Donald Tusk, "En azından burada bir anlaşmaya vardık. Bu, İngiltere Parlamentosu'nda olmuyor." ifadesini kullandı.

"Anlaşmasız brexit tam bir felaket olurdu"

AB Komisyonu Başkanı Juncker ise "Anlaşmasız Brexit tam bir felaket olurdu, bunun yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İngiltere'nin sorumluluklarını yerine getireceğine inandığını belirten Juncker, İngiltere ile AB arasında sağlanan anlaşmadan Komisyonun tatmin olduğunu söyledi.

Juncker, AB ve İngiltere'nin haziran ayında gerçekleştireceği toplantıda anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğine dikkati çekerek, "Haziran'da, bugünden o zamana kadar geçen süreci değerlendireceğiz. Bu bir müzakere oturumu olmayacak. Gerçek önemli karar noktası ekim ayı." diye konuştu.

Mayıs ayı sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ile ilgili Juncker, "İngiltere'nin AB seçimlerine katılması ilginç olacak ama kural kuraldır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Avrupa'nın Brexit dışındaki konulara da odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

May: AB'den en kısa zamanda ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdürüyorum

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine karşın Brexit anlaşmasını mayıs ayının ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarmaları halinde AB'den 1 Haziran günü resmen ayrılabileceklerini söyledi.

İngiltere'nin AB ayrılma tarihinin 31 Ekim'e ertelendiği liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen May, ülkesinin Birlik'ten bu tarihten önce de ayrılabileceğini söyledi.

"Brexit'in en geç ekim sonuna ertelenmesini kabul ettim." bilgisini veren May, "AB'den bir anlaşmayla en kısa zamanda ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"AB, bu uzatmanın Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosundan onay almasıyla daha erken sonlandırılabileceğini kabul etti." diyen May, bunu AB liderlerinden talep edenin kendisi olduğunu söyledi.

"Brexit anlaşmasını mayısın ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarırsak, Avrupa seçimlerine girmek zorunda kalmayacağız ve AB'den 1 Haziran Cumartesi günü resmen ayrılabileceğiz." ifadesini kullanan May, İngiltere'nin bu uzatma süresince AB üyeliğinin getirdiği bütün haklara ve sorumluluklara sahip kalacağını kaydetti.

Parlamentoyu suçladı

İngiltere'nin öngörüldüğü gibi 29 Mart'ta AB'den ayrılamamış olmasından parlamentoyu sorumlu tutan May, "Ben AB'den ayrılmak için üç kez oy verdim ama parlamentoda çoğunluk sağlanamadı." dedi.

May, partisinin liderliğini ve başbakanlığı sürdürüp sürdürmeyeceği konusundaki soruları ise yanıtlamaktan kaçındı.

Theresa May, zirvede alınan kararlarla ilgili olarak bugün parlamentoyu bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

Macron'dan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine ilişkin, "31 Ekim'de 3 seçenek var; İngiltere'nin Birlikten anlaşmalı ayrılması, İngiltere'nin Brexit'i iptal etmesi ve anlaşmasız ayrılık." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen Brexit konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Brexit konusunda AB'nin birliğini korumalarının önemli olduğunu belirten Macron, Brexit'i 31 Ekim'e erteleme konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Macron, "İngiltere'nin bundan sonra kendisine ve halkına karşı açık olması gerekiyor. İngiltere Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini düzenlemek istiyor mu? 3 yıl sonra AB'den ayrılacağını ve AP seçimlerine katılacağını söylemek tuhaf ancak bu kararı onlar verecek." dedi.

İngiltere'nin AP seçimlerine katılsa da AB'den çıktığında İngiliz milletvekillerinin AP'den ayrılması gerektiğinin altını çizen Macron, "31 Ekim'de 3 seçenek var; İngiltere'nin Birlikten anlaşmalı ayrılması, İngiltere'nin Brexit'i iptal etmesi ve anlaşmasız ayrılık." ifadelerini kullandı.

Macron, İngiltere'nin 31 Ekim'de Brexit'e ilişkin bir çözümün olacağına dair kesinliğin olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın Brexit'e ilişkin ilk kez İşçi Partisiyle görüşmelere başlamış olmasının Brexit'i erteleme konusunda kendilerini ikna ettiğini belirten Macron, "Brexit'in yıl sonuna veya gelecek yıl mart ayına ertelenmesini kabul etmedim." dedi.

Macron, AB'nin düzgün işlemeye devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

İngiltere'nin AP seçimlerine katılmaması durumunda, bunun ülkeyi Birlikten çıkaracağını ifade eden Macron, bu kararı İngiltere'nin vereceğini belirtti.

Merkel: Avrupa'nın birliğini gösteren yoğun bir akşamdı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Lider Zirvesi'ne ilişkin "Bir kez daha AB'nin birliğini gösteren çok yoğun, çok iyi bir akşamdı." dedi.

Merkel, Brüksel'de Brexit konulu AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını anlaşmalı bir şekilde gerçekleştirilmesini istedikleri için Brexit tarihinin ekim ayına ertelendiğini söyledi.

Anlaşmalı Brexit'in İngiltere'ye vakit vererek başarılabileceğini belirten Merkel, haziran ayında bir değerlendirme yapılacağını ancak bugün belirlenen tarihin 31 Ekim olduğunu kaydetti.

Zirveye ilişkin de "Bir kez daha AB'nin birliğini gösteren çok yoğun, çok iyi bir akşamdı." ifadesini kullanan Merkel, yıllardan beri bu yolu birlikte gittiklerini gösteren AB'deki 27 ülkenin, gelecekte de yolu birlikte gideceklerini dile getirdi.

Merkel, 27 ülkenin 3 yıl boyunca yapılan tartışmalarda ortak bir pozisyon bulmayı başardıklarına işaret ederek, "Benim ve Almanya'nın pozisyonu açıktı. Biz anlaşmalı bir çıkış için mücadele ediyoruz ve bunun için çabalıyoruz. İngilizlerin taleplerinden dolayı değil, kendi çıkarımız yüzünden." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın belirgin bir şekilde, ülkesinin AB üyesi olduğu sürece AB'deki tüm hak ve yükümlülükleri kabul edeceğini söylediğini aktaran Merkel, "Bunu biz de kabul ettik. Açık bir şekilde bunu İngiliz hükümetinden beklediğimizi de beyan ettik." diye konuştu.

Merkel, ancak burada önemli noktanın İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasına ne zaman onay vereceği olduğunu vurgulayarak, AB tarafının bir kez daha anlaşmanın geçerli ve değiştirilemez olduğunu açık bir şekilde ifade ettiğini kaydetti.

AB ile İngiltere arasında gelecekteki ilişkinin nasıl olacağı konusunda ise görüşmeler yapılabileceğini belirten Merkel, "Bu temel üzerinde İngiltere'nin AB'den anlaşmalı bir şekilde çıkmaya çalışacağından eminiz." dedi.

AB'nin İngiltere üzerinde baskı oluşturmamasının olumlu bulduğunu kaydeden Merkel, İngiltere'ye vakit verme açısından bugün alınan kararın iyi bir karar olduğunu sözlerine ekledi.