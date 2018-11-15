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Brexit anlaşmasından sonra istifalar peş peşe geldi!

İngiltere'de Brexit Bakanı Dominic Raab AB ile varılan anlaşmayı gerekçe gösterdi ve istifa ettiğini bildirdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:02
Brexit anlaşmasından sonra istifalar peş peşe geldi!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Brexit anlaşmasını tamamlamak ve resmi hale getirmek için 25 Kasım'da AB Liderler Zirvesi yapılacak." dedi. İngiltere'de istifalar art arda geldi.

Tusk, AB ile İngiltere arasında Brexit anlaşma taslağı üzerinde uzlaşı sağlanmasının ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının "kayıp-kayıp" durumu olduğunu söyleyen Tusk, Brexit müzakerelerinin ortaya çıkacak hasarı kontrol altına almak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tusk, AB üyesi 27 ülkenin anlaşmayı değerlendirmeye başladığına dikkati çekerek, "Olağanüstü bir gelişme yaşanmaması halinde, Brexit anlaşmasını tamamlamak ve resmi hale getirmek için 25 Kasım'da AB Liderler Zirvesi yapılacak." diye konuştu.

Toplantının sonunda, AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB ile İngiltere arasında uzlaşılan Brexit anlaşma taslağını Tusk'a sundu.

Peş peşe istifa geldi

İngiltere'de Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa etti.

Raab şu sözleri söyledi: "Kuzey İrlanda için önerilen düzenleyici rejimin İngiltere'nin toprak bütünlüğü için gerçek bir tehdit teşkil ettiğine inanıyorum"

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara da sabah saatlerinde aynı gerekçe ile istifa etti. Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara şu sözleri söyledi:

"Bu anlaşma içinde hangi kelimeler kullanılırsa kullanılsın, İngiltere'yi AB zincirlerinden kurtulmuş, bağımsız ve egemen bir ülke yapmıyor

İş ve Emeklilik Bakanı Esther McVey de istifa ettiğini duyurdu.

İngiliz kabinesinde gün içinde başka istifaların yaşanması bekleniyor. Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Jonson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.

Brexit süreci

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varamamıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:02
  1. Brexit
  2. İngiltere
  3. Dominic Raab
  4. ab
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