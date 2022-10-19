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Spor Brentford-Chelsea maçı ne zaman CANLI İZLE
Spor

Brentford-Chelsea maçı ne zaman CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 12.haftasında Brentford ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bu maçın ne zaman oynanacağını, hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-19 11:49:00 -
Brentford-Chelsea maçı ne zaman CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de 12.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Chelsea maçının oynanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Brentford-Chelsea maçı saat kaçta?

Brentford-Chelsea maçı ne zaman CANLI İZLE

Brentford 19 Ekim Çarşamba akşamı Chelsea'yi konuk edecek. Gtech Community Stadı'nda oynanacak olan maç TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4’ten naklen yayımlanacak.

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