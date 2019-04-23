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Brent petrolün varili 74,37 dolar

23 Nisan 2019 Salı 09:01
Brent petrolün varili 74,37 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 74,14 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 74,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,04 dolardan alıcı buldu.

Dün Beyaz Saray'ın, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 74,53 dolardan işlem gördü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, mayıs başında süresi dolan muafiyetleri uzatmama kararı verdi. Bu karar, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, alınan bu kararla Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, ilgili ülkelerin İran'dan petrol ithalatını bu şekilde tamamen sonlandıracaklarını kaydetti.

Bu kararla 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermiş olacak.

Brent petrolde teknik olarak 74,30 ila 74,33 dolar aralığının direnç, 74,24 ila 74,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 09:01
  1. ABD türü ham petrol (WTI)
  2. Brent Petrol
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