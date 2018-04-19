Brent petrolün varili 73,85 dolar seviyelerinde

Dün 71,64 dolardan güne başlayan ve gün içinde 71,84 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,82 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.18 itibariyle kısmı bir artışla 73,85 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,77 dolardan alıcı buldu.

Her iki petrol türünde de görülen bu fiyat artışının yaklaşık son 3,5 yılın en yüksek seviyesi olduğu kaydedildi.



Uzmanlar, petrol fiyatındaki bu artışın ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasalarda yaşanan yukarı yönlü ivmelenmeden kaynaklandığını belirtti.



Dün açıklanan Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) verilerine göre, ABD’deki ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,1 milyon varil azalarak 427,57 milyona geriledi.



ABD’nin mayısta İran’a yaptırım uygulama ihtimalinin de arz kaynaklı kesinti beklentilerini artırdığına işaret eden uzmanlar, arz tarafındaki son bir haftadır süregelen endişelerin petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini etkilediğini vurguladı.



Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüt dışındaki ülkelerin cuma günü Suudi Arabistan'da düzenleyeceği toplantının, bu ülkenin ham petrol üretim kesintisi anlaşmasına gösterdiği destekle olumlu geçmesinin, anlaşmanın gelecek yıla da uzatılabilmesi için önemli bir adım olacağı üzerinde duruyor.



Brent pertolde teknik olarak 73,94 ile 74,02 dolar aralığının direnç, 73,78 ile 73,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

