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Brent petrolün varili 73,85 dolar seviyelerinde

Brent petrolün varili 73,85 dolardan işlem görüyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:38
Brent petrolün varili 73,85 dolar seviyelerinde

Dün 71,64 dolardan güne başlayan ve gün içinde 71,84 dolara ulaşan  Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,82 dolardan açıldı. Brent petrolün  varili, saat 09.18 itibariyle kısmı bir artışla 73,85 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,77  dolardan alıcı buldu.
Her iki petrol türünde de görülen bu fiyat artışının yaklaşık son 3,5  yılın en yüksek seviyesi olduğu kaydedildi.
 
Uzmanlar, petrol fiyatındaki bu artışın ABD'nin ticari ham petrol ve  benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasalarda yaşanan yukarı yönlü  ivmelenmeden kaynaklandığını belirtti.
 
Dün açıklanan Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) verilerine göre,  ABD’deki ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,1 milyon varil azalarak 427,57  milyona geriledi.
 
ABD’nin mayısta İran’a yaptırım uygulama ihtimalinin de arz kaynaklı  kesinti beklentilerini artırdığına işaret eden uzmanlar, arz tarafındaki son bir  haftadır süregelen endişelerin petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini  etkilediğini vurguladı.
 
Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüt dışındaki  ülkelerin cuma günü Suudi Arabistan'da düzenleyeceği toplantının, bu ülkenin ham  petrol üretim kesintisi anlaşmasına gösterdiği destekle olumlu geçmesinin,  anlaşmanın gelecek yıla da uzatılabilmesi için önemli bir adım olacağı üzerinde  duruyor.
 
Brent pertolde teknik olarak 73,94 ile 74,02 dolar aralığının direnç,  73,78 ile 73,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.
 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:38
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