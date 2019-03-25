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Brent petrolün varili 66,55 dolar

25 Mart 2019 Pazartesi 09:34
Brent petrolün varili 66,55 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 66,55 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 67,70 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,77 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,32'lik azalışla 66,55 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 58,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 9 adet düşerek 824'e geriledi.

Böylece ABD'nin petrol sondaj kule sayısı beş hafta üst üste azalış göstererek, Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine ulaşmış oldu. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Uzmanlar, ABD ekonomisindeki resesyon beklentisi ve Almanya’da sanayi üretiminin azalmasının petrol fiyatlarının düşmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisi kararı ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar fiyatların hızlı düşüşünü engelliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 66,48 ila 66,64 dolar aralığının direnç, 66,16 ila 66,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:34
  1. Brent Petrol
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