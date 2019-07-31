0553 313 94 23

Brent petrolün varili 65 doları aştı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:25
Brent petrolün varili 65 doları aştı

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,25 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 65,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,42 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon azalışla 443 milyon varile geriledi.

Uzmanlar, ABD'de petrol stoklarının düşmesi ve ABD Merkez Bankasının faizlerde indirime gideceği beklentisinin petrol fiyatlarının yükselişini desteklediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,54 ile 65,63 dolar aralığının direnç, 65,06 ile 65,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:25
  1. Brent Petrol
  2. ham petrol
  3. WTI

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat’ta yetiştirilen keklikler birçok ilde doğaya salınacak
    1. Yozgat’ta yetiştirilen keklikler..
    2. Tuhafiye mağazasında cinsel içerikli..
    3. Spor danışmanlığı hizmeti ile..
    4. KidZania’da yaz aktiviteleri devam..
    5. Asya borsaları
    6. ASO Başkanı Özdebir: "21’inci yüzyılda..
    7. Uşak Üniversitesi profesör, doçent..
    8. Diyarbakır’da gerçeği aratmayan KBRN..
    9. Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca..
    10. Kayseri’de kaçak akaryakıt operasyonu
    11. Hacı adayları kutsal topraklarda
    12. Mansur’dan başarısızlığa ticari sır..
    13. Avustralya'da timsahın midesinden..
    14. Diagne eşyalarını topladı! Resmi..
    15. Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni..
    16. Yıllarca yaşadığı minibüste öldü
    17. Belediye personeline iş güvenliği..
    18. Hong Kong’da tayfun alarmı
    19. Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak..
    20. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    21. Otistik çocuklar da toprak ve suyla..
    22. Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir..
    23. İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek..
    24. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi..
    25. Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı
    26. Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde..
    27. Çine’de evli kadına taciz iddiası..
    28. (Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar..
    29. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    30. Kayıp ihbarı yapılan adam ölü bulundu
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de