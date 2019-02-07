Brent petrolün varili 62,48 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,48 dolardan işlem görüyor.



Düne 62,09 dolardan başlayan ve gün içinde 62,90 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,74 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,41 azalışla 62,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 53,70 dolardan alıcı buldu.



ABD'nin petrol stok ve üretim miktarlarındaki artış, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün kesinti kararı ve ABD'nin Venezuela yaptırımları petrolün varilinin 62 doların altına inmesini engelliyor.



ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkede haftalık petrol stokları 1,3 milyon varil artarak 447 milyon varile çıktı. Ülkede petrol üretimi ise günlük 11,9 milyon varile ulaştı.

Brent petrolde, teknik olarak 62,50 ila 62,58 dolar aralığının direnç, 62,34 ila 62,42 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

