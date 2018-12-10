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Brent petrolün varili 62,03 dolar

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:41
Brent petrolün varili 62,03 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 62,03 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 59,96 dolardan güne başlayan ve gün içinde 63,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,38 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.35 itibarıyla yüzde 1,05 artışla 62,03 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,46 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta Viyana'da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında günlük 1 milyon 200 bin varil kesinti kararı alındı.

Buna göre, iki büyük üretici Suudi Arabistan ve Rusya günlük 750 bin varile yakın kesinti yapacak. Kararın ardından küresel piyasalarda petrol fiyatları yükselişe geçti.

Öte yandan petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet azalarak 877'ye gerilediğini duyurdu. Sondaj kulesi sayısındaki bu azalış fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Brent petrolde, teknik olarak 62,12 ila 62,34 dolar aralığının direnç, 61,68 ila 61,90 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:41
  1. ABD Batı Teksas Türü ham petrol
  2. ABD türü ham petrol (WTI)
  3. petrol fiyatı

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