Brent petrolün varili 60,26 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 60,26 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 61,34 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,63 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,43 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,28 azalışla 60,26 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,20 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntısı kararına rağmen Rusya'nın kesinti için kesin bir tarih vermemesi, Katar'ın örgütten ayrılması, İran'ın üretimi azaltamayacağını duyurması ve ABD'nin üretimini artırması piyasalarda arz kaynaklı endişelerin sürmesine neden oluyor.

Uzmanlar, küresel ekonomik verilerin zayıf göstergelerle ilerlemesinin petrol talebinde düşüş beklentisini güçlendirdiğini belirtiyor.

Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 873'e geriledi.

Brent petrolde, teknik olarak 60,33 ila 60,47 dolar aralığının direnç, 60,05 ila 60,19 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.