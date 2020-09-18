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Ekonomi Brent petrolün varili 43,63 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 43,63 dolar

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:44:10 -
Brent petrolün varili 43,63 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,63 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 43,63 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, perşembe günü yapılan OPEC+ grubu toplantısında petrol üreticisi ülkelerin birlik ve petrol kısıtlamalarına uyma konusundaki kararlılık açıklaması etkili oldu.

Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Enerji Uzmanı Tolga Uysal, Anadolu Ajansına yaptığı değerlendirmede, birçok OPEC ülkesinin üretim kesintilerine uyma konusunda kararlılık gösterdiğini belirterek, "Fakat Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Nijerya gibi ülkeler kota üzeri bir üretim yaptılar ve yıl sonuna kadar bunu telafi etmeleri isteniyor. Rusya'nın da kısıntılara ne kadar uyacağını zaman gösterecek. Bu yüzden burada yaşanabilecek bir kırılma fiyatları aşağı baskılayabilir." ifadelerini kullandı.

Arz-talep dengesindeki kırılganlığın devam ettiğine dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle talep tarafında yaşanan azalma en önemli faktör olarak önümüze çıkıyor. Bu yıl içinde OPEC tarafından gerçekleştirilen arzı azaltma amaçlı yüzde 10 civarı günlük petrol kısıtlamasına rağmen arz ve talebin dengeye gelmesinin önümüzdeki yıl bahar aylarına kadar sürebileceğini düşünüyorum. Burada en önemli etken Kovid-19 aşısının bulunması ve kullanılmaya başlanması olacaktır. Arz tarafında 9,7 milyon varille başlayan kısıtlamalar şu an 7,7 milyon varile düşürüldü ve yıl sonuna kadar bu şekilde devam edilecek. 2021'de de 6 milyon varile yakın günlük bir kısıntı yapılması planlanıyor. Fakat Kovid-19 sebebiyle bu yıl ülke ekonomilerinin daralacak olması ve hava yolu ulaşımının neredeyse yarı yarıya düşmesi talep tarafının kolay kolay toplanamayacağı sinyalini veriyor."

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub da OPEC+ grubunun talep ve Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerinin devam ettiğini belirtirken, Suudi Arabistan'ın kesinti kararına uymayan ülkelere tepkisinin "bu oyunu kimin yönettiği" konusunda oldukça net bir gösterge olduğunu ifade etti.

Meksika Körfezi'ni bir aydan kısa süre içinde ikinci kez vuran kasırganın etkisini kaybetmesiyle enerji şirketlerinin, daha önce durdurdukları açık deniz petrol platformlarındaki üretimlerine geri dönmeye başlaması da fiyatların daha fazla yükselmesini baskılayan unsurlar arasında yer aldı.

Brent petrolde teknik olarak 43,69 ile 43,76 dolar aralığının direnç, 43,51 ile 43,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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