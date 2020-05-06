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Ekonomi

Brent petrolün varili 30,01 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 30,01 dolardan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:56:00 -
Brent petrolün varili 30,01 dolar

Dün 30,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 30,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,08 azalışla 30,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 26,19 dolardan alıcı buldu.

Dün Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan öngörülere göre, 25 Nisan-1 Mayıs haftasında 8,44 milyon varil artış olan ABD ticari ham petrol stokları, beklenenden daha hızlı yükseldi.

Uzmanlar, stok kapasitelerinin beklenenden daha hızlı dolduğu endişelerinin fiyatları baskıladığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 30,93 ile 31,31 dolar aralığının direnç, 29,57 ile 28,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

 

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