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Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı düştü
Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı düştü

ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle son 6 ayın en düşük seviyelerini gören Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,72 dolara kadar indi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 20:20:00 -
Brent petrolün varil fiyatı düştü

ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle son 6 ayın en düşük seviyelerini gören Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,72 dolara kadar düştü.

Dün günü 96,78 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 19.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 düşüşle 93,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 88,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileri etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil artışla 225 milyon 300 bin varil oldu.

Söz konusu olumsuz veriler dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin yüksek olması beklenen yaz seyahat döneminde düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Uzmanlar, azalan talepte yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkili olduğu görüşünde.

İngiltere Merkez Bankası (BoE)’nın, son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini 50 baz puanlık artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkarması kararı da talep görünümünde endişeye yol açan diğer bir gelişme oldu.

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