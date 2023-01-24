Brent petrolün varil fiyatı 87,97 dolar! Ham petrolde zam, indirim beklentisi haberi: İşte brent petrol fiyatları

Dün 89,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalarak 87,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ekonomisinin yavaşlayacağına dair endişeler ve ülkede ham petrol talebinde düşüş olduğu yönündeki algı etkili oldu.

Piyasalar bugün ABD'den gelecek ham petrol stok tahminini bekliyor. Stoklardaki artış ya da azalış piyasa oyuncularına ülkede petrole olan talebe ilişkin bilgi veriyor. Tahminin ardından yarın da ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi verileri açıklanacak.

Ham petrolde zam, indirim beklentisi

Geçen hafta açıklanan EIA verilerine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları, yaklaşık 8,4 milyon varil artmıştı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış, talebin düştüğüne işaret ederek fiyatlar üzerinde baskı kuruyor. Brent petrol ve dolar kurundaki son gelişmelerin ardından bu hafta açıklanacak verilerin de stoklarda artış olduğuna işaret edeceği beklentisi var.

Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve uluslararası seyahate tekrar izin verilmesiyle petrol talebinin artacağı beklentisi fiyat düşüşünü kısıtlıyor. Piyasa önderleri tarafından bu tahminler gerçekleşirse dünya genelinde fiyatlarda zam veya indirim söz konusu olabilir yorumu geldi.

Brent petrolde teknik olarak 88,09 ile 88,30 dolar aralığının direnç, 87,88 ile 87,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Brent petrol kaç dolar:Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalarak 87,97 dolar oldu.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorin fiyatları içinse herhangi bir indirim ve zam haberi bulunmuyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorinde litresi fiyatı güncel 23,15 TL

Benzin: 20.35 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20.65 TLMotorin: 23.42 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20.60 TLMotorin: 23.49 TL