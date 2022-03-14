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Ekonomi Brent petrol nedir nasıl elde edilir? Brent petrol nereden çıkarılır?
Ekonomi

Brent petrol nedir nasıl elde edilir? Brent petrol nereden çıkarılır?

Brent petrol ne demek? Rusya-Ukrayna savaşına yönelik endişelerle 131 dolarla Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gören brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 109,92 dolardan işlem görüyor. Peki brent petrol nedir, nasıl elde edilir? Brent petrol nasıl işlenir? Brent petrolün içinde ne var?

Yeniakit Publisher
2022-03-14 10:20:00 - 2022-03-14 10:24:12
Brent petrol nedir nasıl elde edilir? Brent petrol nereden çıkarılır?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

brent petrol

Brent petrol nereden çıkarılır?

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

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