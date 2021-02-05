Branş öğretmeni ek ders ücreti ne kadar alır?
Öğretmenlerin ücretlerinde maaş dışında bir ödeme olan ek dersler öğretmenden öğretmene farklılık gösterse de her öğretmen için ücretinin iyileştirilmesinde önemli bir faktördür. Branş öğretmenlerinin ek ders ücretleri farklılık ortaya koyar. Peki, Branş öğretmeni ek ders ücreti ne kadar alır?
Ek ders ücreti, öğretmenlerin maaş karşılığı girmiş oldukları ders saatinin dışında haftalık olarak hesaplanıp, ay başında ödenen bir ücrettir. Peki, branş öğretmenleri ek ders ücreti ne kadar alır?
Branş öğretmeni ek ders ücreti ne kadar alır?
Öğretmenlerin ay boyunca toplam ek ders saati, ek ders saat ücreti ile çarpılıp o ay alacağı ek ders ücreti belli olur. Öğretmenden öğretmene, okul türünden diğer okul türüne göre değişen ek ders ücretleri söz konusudur.
ogretmenlersitesi.net'in haberine göre, Branş öğretmenleri için haftalık ek ders saati sayısı hesabı şöyle yapılmaktadır:
30 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
15 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 31 olduğu için 3 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 15+2+3=20 saat ek ders alır
29 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
14 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 30 olduğu için 3 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 14+2+3=19 saat ek ders alır.
28 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
13 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 29 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 13+2+2=17 saat ek ders alır.
27 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
12 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 28 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 12+2+2=16 saat ek ders alır
26 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
11 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 27 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 11+2+2=15 saat ek ders alır
25 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
10 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 26 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 10+2+2=14 saat ek ders alır
24 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
9 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 25 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 9+2+2=13 saat ek ders alır
23 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
8 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 24 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 8+2+2=12 saat ek ders alır
22 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
7 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 23 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 7+2+2=11 saat ek ders alır
21 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
6 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 22 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 6+2+2=10 saat ek ders alır
20 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
5 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 21 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 5+2+2=9 saat ek ders alır
19 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
4 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 20 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 4+2+2=8 saat ek ders alır.
18 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
3 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 19 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 3+2+1=6 saat ek ders alır
17 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
2 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 18 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 2+2+1=5 saat ek ders alır
16 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
1 saat normal ek ders alır
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 17 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 1+2+1=4 saat ek ders alır
15 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
15 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 16 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır
14 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
14 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 15 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır
13 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
13 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 14 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır
12 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
12 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 13 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır
11 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
11 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 12 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır
10 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
10 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 11 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır
9 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
9 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 10 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır
8 saat veya daha az ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni
8 saat veya daha az ders saatini maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 10'dan az olduğu için planlama ve hazırlık görevinden ek ders alamaz
Toplamda 0+2+0=2 saat ek ders alır
Sadece 30 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
15 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 30 olduğu için 3 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 15+3=18 saat ek ders alır
Sadece 29 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
14 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 29 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 14+2=16 saat ek ders alır
Sadece 28 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
13 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 28 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 13+2=15 saat ek ders alır
Sadece 27 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
12 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 27 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 12+2=14 saat ek ders alır
Sadece 26 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
11 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 26 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 11+2=13 saat ek ders alır
Sadece 25 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
10 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 25 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 10+2=12 saat ek ders alır
Sadece 24 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
9 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 24 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 9+2=11 saat ek ders alır
Sadece 23 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
8 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 23 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 8+2=10 saat ek ders alır
Sadece 22 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
7 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 22 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 7+2=9 saat ek ders alır
Sadece 21 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
6 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 21 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 6+2=8 saat ek ders alır
Sadece 20 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
5 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 20 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 5+2=7 saat ek ders alır
Sadece 19 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
4 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 19 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 4+1=5 saat ek ders alır
Sadece 18 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
3 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 18 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 3+1=4 saat ek ders alır
Sadece 17 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
2 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 17 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 2+1=3 saat ek ders alır
Sadece 16 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
1 saat normal ek ders alır
Fiilen girdiği ders saati 16 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 1+1=2 saat ek ders alır
Sadece 15 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
15 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
Fiilen girdiği ders saati 15 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır
Sadece 14 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
14 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
Fiilen girdiği ders saati 14 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır
Sadece 13 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
13 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
Fiilen girdiği ders saati 13 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır
Sadece 12 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
12 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
Fiilen girdiği ders saati 12 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır
Sadece 11 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
11 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
Fiilen girdiği ders saati 11 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır
Sadece 10 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)
10 saat maaş karşılığına girer
Normal ek dersi yok
Fiilen girdiği ders saati 10 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır
Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır