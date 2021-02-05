Ek ders ücreti, öğretmenlerin maaş karşılığı girmiş oldukları ders saatinin dışında haftalık olarak hesaplanıp, ay başında ödenen bir ücrettir. Peki, branş öğretmenleri ek ders ücreti ne kadar alır?

Branş öğretmeni ek ders ücreti ne kadar alır?

Öğretmenlerin ay boyunca toplam ek ders saati, ek ders saat ücreti ile çarpılıp o ay alacağı ek ders ücreti belli olur. Öğretmenden öğretmene, okul türünden diğer okul türüne göre değişen ek ders ücretleri söz konusudur.

ogretmenlersitesi.net'in haberine göre, Branş öğretmenleri için haftalık ek ders saati sayısı hesabı şöyle yapılmaktadır:

30 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

15 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 31 olduğu için 3 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 15+2+3=20 saat ek ders alır

29 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

14 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 30 olduğu için 3 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 14+2+3=19 saat ek ders alır.

28 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

13 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 29 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 13+2+2=17 saat ek ders alır.

27 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

12 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 28 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 12+2+2=16 saat ek ders alır

26 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

11 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 27 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 11+2+2=15 saat ek ders alır

25 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

10 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 26 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 10+2+2=14 saat ek ders alır

24 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

9 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 25 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 9+2+2=13 saat ek ders alır

23 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

8 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 24 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 8+2+2=12 saat ek ders alır

22 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

7 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 23 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 7+2+2=11 saat ek ders alır

21 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

6 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 22 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 6+2+2=10 saat ek ders alır

20 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

5 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 21 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 5+2+2=9 saat ek ders alır

19 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

4 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 20 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 4+2+2=8 saat ek ders alır.

18 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

3 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 19 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 3+2+1=6 saat ek ders alır

17 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

2 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 18 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 2+2+1=5 saat ek ders alır

16 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

1 saat normal ek ders alır

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 17 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 1+2+1=4 saat ek ders alır

15 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

15 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 16 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır

14 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

14 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 15 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır

13 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

13 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 14 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır

12 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

12 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 13 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır

11 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

11 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 12 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır

10 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

10 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 11 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır

9 saat ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

9 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 10 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+2+1=3 saat ek ders alır

8 saat veya daha az ders artı rehberlik/sosyal etkinliklere giren bir branş öğretmeni

8 saat veya daha az ders saatini maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevinden ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 10'dan az olduğu için planlama ve hazırlık görevinden ek ders alamaz

Toplamda 0+2+0=2 saat ek ders alır

Sadece 30 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

15 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 30 olduğu için 3 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 15+3=18 saat ek ders alır

Sadece 29 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

14 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 29 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 14+2=16 saat ek ders alır

Sadece 28 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

13 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 28 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 13+2=15 saat ek ders alır

Sadece 27 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

12 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 27 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 12+2=14 saat ek ders alır

Sadece 26 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

11 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 26 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 11+2=13 saat ek ders alır

Sadece 25 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

10 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 25 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 10+2=12 saat ek ders alır

Sadece 24 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

9 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 24 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 9+2=11 saat ek ders alır

Sadece 23 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

8 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 23 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 8+2=10 saat ek ders alır

Sadece 22 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

7 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 22 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 7+2=9 saat ek ders alır

Sadece 21 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

6 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 21 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 6+2=8 saat ek ders alır

Sadece 20 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

5 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 20 olduğu için 2 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 5+2=7 saat ek ders alır

Sadece 19 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

4 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 19 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 4+1=5 saat ek ders alır

Sadece 18 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

3 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 18 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 3+1=4 saat ek ders alır

Sadece 17 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

2 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 17 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 2+1=3 saat ek ders alır

Sadece 16 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

1 saat normal ek ders alır

Fiilen girdiği ders saati 16 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 1+1=2 saat ek ders alır

Sadece 15 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

15 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

Fiilen girdiği ders saati 15 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır

Sadece 14 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

14 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

Fiilen girdiği ders saati 14 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır

Sadece 13 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

13 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

Fiilen girdiği ders saati 13 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır

Sadece 12 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

12 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

Fiilen girdiği ders saati 12 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır

Sadece 11 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

11 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

Fiilen girdiği ders saati 11 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır

Sadece 10 saat derse giren bir branş öğretmeni (rehberlik/sosyal etkinlikler yok)

10 saat maaş karşılığına girer

Normal ek dersi yok

Fiilen girdiği ders saati 10 olduğu için 1 saat ek dersi planlama ve hazırlık görevinden alır

Toplamda 0+1=1 saat ek ders alır