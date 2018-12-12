



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, sezon başından beri hedeflerinin THY Avrupa Ligi finali olduğunu söyledi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen Brand&Sport Summit 2018 konferansının "Spor ile Yaşamları İyileştirmek" paneline Fenerbahçe'de forma giyen milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, milli güreşçi Taha Akgül, Kadın Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Didem Karagenç ile Melih Mahmutoğlu katıldı.

Melih Mahmutoğlu, yaptığı konuşmada sporcu olma yolunda ailenin önemine değinerek, "Ailenin sporun içine olması, spordan anlaması çok önemli. Aileme beni erken yaşta sporla tanıştırdıkları için teşekkür ediyorum. Hedefimiz THY Avrupa Ligi finali. Çok iyi çalışan bir takımız." ifadelerini kullandı.

Melih, milli takımla ilgili ise "Dünya Kupası'nda olmak ülkemiz açısından çok önemli. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. İyi bir ekibiz, iyi oyunculara sahibiz." diye konuştu.

Eda Erdem Dündar ise çocukken basketbolcu olmak istediğini, daha sonra keyif amaçlı voleybol oynadığını ve sonunda bu branşı seçtiğini söyledi.

Milli takım olarak 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getiren Eda, "Ülkemizde oynamak bizim için büyük avantaj. Jenerasyon olarak çok yetenekli oyuncular var. İyi gidiyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak. Hazır ülkemizdeyken bir final bir madalya neden olmasın diyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kesinlikle gitmek istiyoruz. Genç, başarıya aç bir ekibiz. Başarı geldikçe keyif alıyor, insanlara da voleybolu sevdiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Didem Karagenç de eğitimci bir aileden geldiğini ve şu an öğretmenlik yaptığı okulda genç kızlara futbol öğrettiğini aktardı.

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ise sponsorların verdiği desteklerin aldıkları başarılarda büyük pay sahibi olduğunu anlatarak, "2016'daki şampiyonluğumdan sonra rehaveti çabuk atlattım. Şampiyon olduktan sonra konsantrasyon problemleri de yaşadım ama atlattım. Hedefim tamamen 2020 Olimpiyat Oyunları. Avrupa'da da 7. kez şampiyonluk istiyorum. Talihsiz bir Dünya Şampiyonası geçirdim bu yıl. 2019 yılında bunu telafi edip 2020'ye de sıkletimin en favori ismi olup ülkeme ikinci kez olimpiyat altın madalyasını getirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



