Brandaların üzerinde kurutulan çeltik pirince dönüştürülüp sofralardaki yerini alıyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da çiftçilerin hasat ettikten sonra brandaların üzerine serip kuruttuğu çeltik, fabrikalarda kabuğundan ayrılıp pirinç oluyor.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çiftçiler, hasat sezonuyla hummalı çalışmalarına başladı.

Güneşli havalarda biçerdöverlerle çeltiği biçen üreticiler, araziye branda serip ürünü üzerine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor.

Güneşin altında yoğun mesai harcayan çeltik üreticileri, ilçe girişindeki geniş alana serdikleri çeltiklerini tırmıklarla karıştırarak kurutuyor.

Çeltik, kurutulduktan sonra fabrikalara satılıp pirince dönüştürülüyor.

Kızılırmak Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Rıfat Koç AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çankırı'da 30 bin dönüme yakın arazide çeltik ekildiğini söyledi.

Bu sene çeltikte 20-25 bin ton rekolte beklediklerini belirten Koç, "Geçen sene pirincimizin randımanı daha iyiydi. Havalar sıcak gittiğinden, çeltikler yağmur almadığından randımanımız düşük. O da pirincin rekoltesini etkiliyor. Verim güzel ama randıman yok." dedi.

- "Çocuk yetiştirir gibi çeltiğin peşinde gezmemiz gerekiyor"

Çeltik üreticilerinden Fikret Göl ise 75 dönüm alana çeltik ektiğini anlattı.

Çeltik üretmenin zahmetli bir iş olduğuna, uzun uğraşlar gerektirdiğine işaret eden Göl, "Çocuk yetiştirir gibi çeltiğin peşinde gezmemiz gerekiyor. Peşinden gitmediğimizde ya suyu kesiliyor ya da böcek geliyor, çeltiği telef ediyor. Bir de domuz var. Tarlalarımızı darmadağın ediyor." diye konuştu.

Hasat edilen çeltiği branda serip tırmıklarla karıştırarak kuruttuklarını aktaran Göl, "Sabah erken saatlerde geliyoruz, akşama kadar çeltiğin başında oluyoruz. Sürekli karıştırmalıyız. Makinede kurutmak maliyetli oluyor." ifadesini kullandı.

Üreticilerden Osman Orman da kurutma makinelerinin maliyetli olduğunu, ayrıca arazilerinin farklı zamanlarda biçildiği için makinede kurutma yapamadıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Çeltiği güneşin altında 3 günde kurutuyoruz. Brandanın üzerinde yapmak maliyetimizi de azaltıyor. Doğal şekilde kurutulmuş ürünler daha güzel olur. Burada yavaş yavaş, doğal şekilde kurutuyoruz. Bunun lezzete de etkisi oluyor. Sabah 8'den akşam 5'e kadar güneşin altında çalışıyoruz. Yağmur olduğunda sürekli çeltiğin başında oluyoruz. Çadırların ucundan tutup ıslanmamasını sağlıyoruz."

Evvabil Bayram da çeltik üreticiliğinin zorluklarına değinerek sıcak altında çalışmaya alıştıklarını, ürünleri kuruyana kadar yanından ayrılamadıklarını ifade etti.



