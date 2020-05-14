Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği’nden ’Yerlilik’ çağrısı

Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği (BOZGİDED) Yönetim Kurulu Başkanı Celali Yılmaz, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke olarak sıkıntılı günler yaşandığını, bu dönemde yerli üretici ve küçük esnafın desteklenmesi gerektiğini söyleyerek ’Yerlilik’ çağrısı yaptı.

Başkan Celali Yılmaz yaptığı açıklamada, tüm dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgınının en çok yerli üretici ve küçük esnafı etkilediği söyledi. Yılmaz, "Sağlık sektörü çaresini bulmak için uğraş verirken STK’lar olarak bizlerinde sosyal ve ekonomik yönden nasıl katkıda bulunabiliriz diye kafa yormamız gerekir diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere her yıl yerli malı haftası kutlamaktayız. Fakat vaziyet biz çalışanları olduğu gibi vatandaşlarımızın tümünü ve yerli üreticimiz ile küçük esnafımızı da etkiledi. Önerim hiç olmazsa Ramazan Bayramı ve sonrasında küçük esnafımızdan alışveriş edelim ve yerli malı almaya özen gösterelim. Korona virüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyor ya hakikaten de olmasın. Üretime önem verelim yerli ve milli olan her şeyde kaliteli olacak şekilde üretim yapalım. Ürün yelpazesini dünya standartlarına getirerek eğitimde, sağlıkta, tarımda ve teknolojide kendimize yeterli hale gelip dış dünyaya bizler ihracat yapar duruma gelelim. Yaklaşan Ramazan bayramı dolayısıyla milli ruhumuzu pekiştirmek üzere dini bayramlarda da Türk bayrağı asalım, evde kalalım” dedi.