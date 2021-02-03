  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bozulan araca müdahale ediyorlardı... Feci kaza! Ölüler var
Yerel

Bozulan araca müdahale ediyorlardı... Feci kaza! Ölüler var

Antalya'da arızalanan araca müdahale eden şahıslara başka bir araç çarptı. Olayda 2 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:40:00 -
Bozulan araca müdahale ediyorlardı... Feci kaza! Ölüler var

Kaza dün saat 21.45 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun Karaöz mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen E.Ç. idaresindeki araç, yol kenarında arızalanan otomobili kurtarıcıya yüklemeye çalışan Murat Kuran, Doğan Kuran ve Ümit Altay’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat Kuran ve Ümit Altay yol kenarındaki uçuruma savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Kuran ve Ümit Altay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Doğan Kuran ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan E.Ç. jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Altay ve Kuran’ın cenazelerinin bugün memleketleri Isparta’da toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Ümit Altay’ın Antalya’dan Isparta’ya doğru seyir halinde iken otomobilinin arıza yaptığı, bu nedenle oto kurtarma işi yapan Murat Kuran’ı çağırdığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafta sonu seyahat belgesi nasıl alınır?
Yaşam

Hafta sonu seyahat belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapacak olan kişiler seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapabilmekte. P..
Rus uzman
Dünya

Rus uzman "ABD varlığını artıracak" diyerek duyurdu: Türkiye ile mücadele edilecek!

Rus Orda Doğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, yeni ABD yönetiminin Libya'daki varlığını artıracağını ve Rusya ile Türkiye'nin ülkedeki varlığına k..
Türkiye'yi örnek aldılar!
Teknoloji

Türkiye'yi örnek aldılar! "Kullanmak niyetindeyiz" deyip duyurdular

Gürcistan'ın yerel kaynaklarla geliştirdiği T-31 taarruzi İHA hakkında üretici firma, “Türkiye'nin deneyimini kullanmak niyetindeyiz.” ifade..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay