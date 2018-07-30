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Bozuk süt nasıl anlaşılır?

Yüksek besin değerleri, vitamin ve mineral içeriği ile süt bize sayısız faydalar sunmaktadır. İçerdiği yüksek protein oranıyla da özellikle bebeklerin ve gelişim dönemindeki çocukların büyümesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:51
Bozuk süt nasıl anlaşılır?

Sütün üreticiden alınıp evde kaynatılmasında ise sütte bulunan bakterilerin tamamı etkisiz hale getirilemiyor.

Bu süreçte sütün en kısa sürede kaynatılması ve buzdolabında saklanması gerekiyor.

Sıcakta ve açık ortamda kaldığında ise hem ambalajı açılmış uzun ömürlü sütte hem de kaynatılmış sütte bakteriler hızla çoğalarak sütün bozulmasına sebep oluyor.

Bu yüzden ambalajı açılmış sütün ve kaynatılmış sütün buzdolabında saklanması ve en fazla 2 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor.

SÜTÜN BOZUK OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Sütün bozulmaya başladığı aşağıdaki belirtilere dikkat edilerek anlaşılabilir.

Sütün aşırı koyulaşması veya yoğurt kıvamında olması,

Sütün tadında ekşilik, acılık, yanık tadı veya malt tadı olması,

Sütte ahır kokusu veya balık kokusu duyulması,

Sütte renk değişimi (sarı, kırmızı ve mavi renk) meydana gelmesi,

Sütün kısık ateşte ısıtıldığında dipte çökme ve topaklaşma oluşması,

Bekleyen sütte kendiliğinden köpük oluşması,

UHT sütün ambalajında bombe oluşması.

BOZUK SÜT TÜKETİLİRSE NE YAPILMALIDIR?

Bozuk süt tüketilmesi besin zehirlenmelerine ve bağırsak enfeksiyonlarına sebep olabilir.

Besin zehirlenmesinde baş dönmesi, göz kararması, ateş, mide krampları, ishal ve kusma gibi belirtiler görülebilir.

Bu gibi durumların hafif seyretmesinde bol sıvı (özellikle su) ve yoğurt tüketimi ile rahatsızlık geçebilir.

Ancak belirtilerin şiddetli bir şekilde görülmesi ile acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:51
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