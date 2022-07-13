Bozuk saat misali... Nevşin Mengü, ayyaşlara tepki gösterdi: Ayı oğlu ayı, şerefsiz adam!

CHP yandaşı Nevşin Mengü, İzmir'de gittiği bir ormanlık alanında şahit olduğu manzaraları izleyicilerine aktarırken kullandığı cümleler dikkat çekti.

Kuru iğne yaprakları arasına atılan bira şişelerini izleyicilerine gösteren Mengü, ayyaşların sorumsuzluğuna tepki gösterdi.

"Ayı oğlu ayı, şerefsiz adam"

Youtube kanalında konuşan Mengü, ayyaşların sorumsuz hareketine karşı "Ayı oğlu ayı, şerefsiz adam" ifadelerini kullandı.

Mengü'nün o tepkisi şu şekilde:

"İzmir çevresinde bir ormana gittim ben ve bu ormanda gördüklerimi göstermek istiyorum ben size Allah aşkına. Bakın sigarasını içmiş atmış, bira içmiş, cam şişe fırlatmış atmış.

Sonra her orman yangınında yok Suriyeliler yaktı yok teröristler yaktı, yok bilmem ne, komplo teorisini biri bin götürüyor. Al bak düşmüş çam iğneleri kurumuş içinde bira şişesi... Be kardeşim ayılardan özür diliyorum ayı oğlu ayı... Yani ya da şerefsiz adam... Kadın, insan her kimsen...

"Bira şişesi atılır mı?"

Yanıyor her yer hava 40 küsür derece... Bira şişesi içilip atılır mı? Sonra orman yansa tererö diye herkes galayana gelecek Afgan avına çıkacak. Bunu kim içmişse içmiş ayı oğlu ayı içmiş şişeyi atmış ormanın içine.

"İlkokulda da mı görmedin, mercek görevi görüyor"

Buradan yangın çıkarsa çıkacak işte. Ben gördüğümü topladım bi de göremediğim vardır. Adap yok inanılmaz... Ormana atılır mı, ilkokulda da mı görmedin? Güneş üzerine vurunca mercek görevi görüyor ve yangın çıkarıyor. Basit yani."