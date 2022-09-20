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Gündem Bozuk saat doğruyu gösterdi! 'Bize oy vermediniz' diyen Kılıçdaroğlu: Haklısınız
Gündem

Bozuk saat doğruyu gösterdi! 'Bize oy vermediniz' diyen Kılıçdaroğlu: Haklısınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bozuk saat misali bu sefer doğruyu göstererek "Oyumuzun düşüklüğünün kabahati sizde değil bizde, yani Cumhuriyet Halk Partisinde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik. Gittik Ankara’da oturduk, nutuklar attık, 'Bize oy verin.' dedik, siz de vermediniz, haklısınız." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 21:55:00 -
Bozuk saat doğruyu gösterdi! 'Bize oy vermediniz' diyen Kılıçdaroğlu: Haklısınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Oyumuzun düşüklüğünün kabahati sizde değil bizde, yani Cumhuriyet Halk Partisinde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik. Gittik Ankara’da oturduk, nutuklar attık, 'Bize oy verin.' dedik, siz de vermediniz, haklısınız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Elazığ'da yaptığı konuşmada, bozuk saat misali bu sefer doğruyu gösterdi.

Elazığ'da oy oranlarının düşük olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Oyumuzun düşüklüğünün kabahati sizde değil bizde, yani Cumhuriyet Halk Partisinde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik. Gittik Ankara’da oturduk, nutuklar attık, 'Bize oy verin.' dedik, siz de vermediniz, haklısınız. Şimdi Türkiye coğrafyasını adım adım geziyoruz. Şimdi geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz." diyerek her bir soruya tek tek samimi olarak cevap verdiklerini iddia etti.

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