Bozuk ağızlı Küfürbaz Fatih'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bayram cevabı
Bir dönem mütedeyyin kesime karşı kullandığı ahlaksızca ifadeler nedeniyle ismi ‘Küfürbaz Fatih’e çıkan Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabından yaptığı bayram tebrik mesajına ağzını yine bozmadan cevap vermekte oldukça zorlandı. Altaylı, Kılıçdaroğlu’na ‘utanmaz’ demenin yolunu "Bayramın size utanma duygusu getirmesini diliyorum" sözleriyle buldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından Kurban Bayramı mesajı paylaştı. Geçmişin muhasebesini ve geleceğin umudunu taşıdıklarını geden Kılıçdaroğlu, "Sevgili Kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, bir Kurban Bayramı’nda daha içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
ALTAYLI'DAN ZEHİR ZEMBEREK YANIT
Kılıçdaroğlu'nun mesajına gazeteci Fatih Altaylı'nın verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına doğrudan cevap veren Altaylı, "Bayramın size utanma duygusu getirmesini diliyorum" ifadelerini kullanarak sert bir tepki gösterdi.
