Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hüseyin Kutlu

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Hat ve tezhib üstadı Hüseyin Kutlu konuk olacak.

Hüseyin Kutlu sanata ne zaman ve nereden başladı? İslam Medeniyetinin 1400 yıllık birikimi İstanbul Mushafı nasıl oluştu? Harf Devriminin oluşturduğu hafıza kaybı ve açtığı yaralar için ne düşünüyor?

Muharrem Coşkun soracak, Hüseyin Kutlu cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=ds7aS4H1fbs

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.