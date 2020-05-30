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Bozkuş köyü karantinaya alındı

Kars’ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:43:39 -
Bozkuş köyü karantinaya alındı

Kars’ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.


Kars’ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyü, Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında karantinaya alındı. Bozkuş Köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermiyor.


Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamınd; Selim İlçesi Bozkuş köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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