0553 313 94 23

Bozkurt’ta deprem derin izler oluşturdu

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem hasarlara neden oldu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:47
Bozkurt’ta deprem derin izler oluşturdu

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem hasarlara neden oldu. Çok sayıda mahallede depremin sebep olduğu kırılma ve dökülme gibi zararların yanı sıra sokaklara çıkan birçok vatandaş da depremin etkisinin geçmesini beklemeye başladı.



Denizli’de 14.25 sıralarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Bozkurt ilçesinde çok sayıda mahallede maddi hasarlar oluştu. Deprem sarsıntılarının etkisi ile park halinde bulunan aracın üzerine bir evin bacası yıkıldı ve aracın camı patladı. Bozkurt’ta başka bir mahallede ise ahırın duvarında derin çatlarlar oluştu. Sarsıntıların yüksek hissedildiği yerlerden biri olan Avdan Mahallesi’nde ise bir caminin minaresine ait kubbe kaydı. Depremin meydana geldiği sıralarda sokağa fırlayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Gerçekleşen depremin ardından ise artçı sarsıntılar hissedilmeye devam ederken bu sırada bir kadın panik atak geçirdi. Eşinin kadını sakinleştirmeye çalıştığı anlar ve depremin izleri görüntülere yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Depreme nikah masasında yakalandılar
    1. Depreme nikah masasında yakalandılar
    2. Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Meclis..
    3. Ali Babacan'dan 'yeni parti'..
    4. Suriyeli Öğretmenler İçin Türkçe..
    5. Tanker otoyolda yandı, alevler ağaçlık..
    6. Erbaş, Mekke'de kafile başkanlarıyla..
    7. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    8. Manchester City, Carson ile anlaştı
    9. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme..
    10. "Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir..
    11. Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Japonya..
    13. Sarsıntılara yenik düşen ev adeta..
    14. Partizan-Yeni Malatyaspor
    15. Denizli'deki deprem
    16. Taliban'ın üst düzey yöneticileri..
    17. TFF, 18 kulübe daha Ulusal Kulüp..
    18. Niyazi Koluş'un yeni kitabı ''Aşk,..
    19. Karşıya geçerken kamyonun çarptığı..
    20. Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 3 yaralı
    21. Sessegnon, Tottenham'da
    22. Yemen'de meşru yönetim ile BAE..
    23. Düzce'deki selin izleri siliniyor
    24. Kocaeli Kurban Bayramı namazı saat..
    25. Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Baykar..
    26. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram..
    27. Didim’de denizde ve karada 128 göçmen..
    28. İlknur Birsel Büyükakça: Süresiz..
    29. Carroll, Newcastle United'a döndü
    30. İş Bankası'ndan ekonomiye 405,2 milyar..
    İYİ Parti'de deprem! Vekil makam odasını boşalttı
    İYİ Parti'de deprem! Vekil makam odasını boşalttı
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!