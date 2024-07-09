Bozkurt neden bu kadar rahatsız etti! TTB'den bozkurt işareti yapan doktorlara tepki... Bakın ne yaptılar

Almanya'daki Euro 2024 finallerinde Avusturya galibiyeti sonrası milli futbolcumuz Merih Demiral'ın bozkurt işaretli sevinci gündemdeki yerini koruyor...

UEFA'nın Demiral'a verdiği 2 maçlık cezadan sonra tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

Doktorların bozkurt işaretli desteği

Bir grup doktor da girdikleri ameliyatta bozkurt işareti yaparak Merih Demiral'a destek verdi.

Doktorların paylaştığı fotoğraf da tartışmaların boyut atlamasına neden oldu.

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Hekimlerin tarafsız olması gerektiğini savunan bir grup paylaşımı eleştirirken bir tepki de Türk Tabipleri Birliği'nden geldi.

Daha önce birçok kez milli değerlerin karşısında yer alan Birlik'ten bir açıklama yapılarak hekimlerin tarafsız kalmaları gerektiğinin altı çizildi.

"Politik kimliklerini belirten çeşitli işaretler"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda basında ve sosyal medyada hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini belirten çeşitli işaretler yaptıkları görüntüler yayımlanmaktadır.

Hekimlerin, tıpkı toplumun diğer üyeleri gibi, farklı politik düşünce ve değerlere sahip olmaları doğaldır. Hekimler ülkede ve dünyada gelişen olayların politik doğasına karşı kişisel olarak tutum almakta da doğal olarak özgürdür.