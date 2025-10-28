  • İSTANBUL
Gündem Bozkurt işareti Tunceli’yi karıştırdı! Cumhuriyet yürüyüşüne saldırdılar
Gündem

Bozkurt işareti Tunceli’yi karıştırdı! Cumhuriyet yürüyüşüne saldırdılar

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bozkurt işareti Tunceli’yi karıştırdı! Cumhuriyet yürüyüşüne saldırdılar

Tunceli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bozkurt işareti yapılması kenti karıştırdı. Yürüyüşte bozkurt işareti yapanlara saldırmaya kalkan bir grubun polisin silah çekerek durdurduğu iddia edildi. Bazı kişiler gözaltına alındı.

Tunceli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüşe saldırı girişimi kentte gerginliğe neden oldu.

Yürüyüşe katılan bir grubun bozkurt işareti yapması bazı kişilerin tepkisine neden oldu.

Tepkiler üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyürken, polis ekipleri olaya müdahale etti.

Olay sırasında yürüyüşteki kişilere saldırmaya kalkan kişilerin polislerin silahların davranması ile durdurulduğu iddia edildi.

Bazı kişiler gözaltına alınırken olayla soruşturma başlatıldı.

Acaba kim rahatsız oldu

Bozkurt işaretinden rahatsız olan ya pkk'lıdır ya sol terör örgütüne destek verendir kesin olan bir şey var Bu Toprağın insanı değildir

