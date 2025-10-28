Bozkurt işareti Tunceli’yi karıştırdı! Cumhuriyet yürüyüşüne saldırdılar
Tunceli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bozkurt işareti yapılması kenti karıştırdı. Yürüyüşte bozkurt işareti yapanlara saldırmaya kalkan bir grubun polisin silah çekerek durdurduğu iddia edildi. Bazı kişiler gözaltına alındı.
Tunceli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüşe saldırı girişimi kentte gerginliğe neden oldu.
Yürüyüşe katılan bir grubun bozkurt işareti yapması bazı kişilerin tepkisine neden oldu.
Tepkiler üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyürken, polis ekipleri olaya müdahale etti.
Olay sırasında yürüyüşteki kişilere saldırmaya kalkan kişilerin polislerin silahların davranması ile durdurulduğu iddia edildi.
Bazı kişiler gözaltına alınırken olayla soruşturma başlatıldı.