Bozkırın 'Toprak dedesi' Ağaç sevgisi ormana dönüştü

TEMA temsilcisi de olan 75 yaşındaki Uludağ, 20 sene önce diktikleri fidanları bugün ağaç olarak görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Ağaç sevgisinin küçük bir ormana dönüştüğünü vurgulayan Uludağ, “20 senedir buraya geliyorum, ağaçlandırıyorum, temizlik yapıyorum. Kovalarla, helkelerle, hortumlarla zayıf olan fidanlara su vermeye çalıştık ve bu vaziyete getirdik” dedi. Uludağ, düğünlerde mani ve türkü söyleyerek kazandığı bahşişlerle Boztepe’deki fidanların bakımını üstlendiğini ve yeni fidanlar diktiğini belirtti.