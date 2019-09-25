0553 313 94 23

'Bozkırın tezenesi'nin 'emaneti' gence teslim edildi

Ölümünün yedinci yılında anılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın yaşattığı "Abdal" kültürünü temsilen, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören gence bağlama emanet edildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:21
'Bozkırın tezenesi'nin 'emaneti' gence teslim edildi

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın yaşattığı "Abdal" kültürünü temsilen, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören ve ozanın akrabası olan bir gence, bağlama emanet edildi.

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Ertaş, ölümünün 7. yılında Kırşehir'de farklı etkinliklerle anılıyor. Ozanın mezarı başındaki programın ardından "Sazımın Emaneti" etkinliği düzenlendi.

Neşet Ertaş'ın ustası ve babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde gerçekleştirilen programda, üzerinde etkinlik logosu bulunan, halk ozanının "temsili" bağlaması, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve "Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş tarafından, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören Haydar Yasin Ertaş'a emanet edildi.

Halk ozanının akrabası olan Abdal genci Haydar Yasin Ertaş, programda yaptığı konuşmada, bu sazı kendisi ve arkadaşları adına almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Neşet Ertaş'ın içinde yetiştikleri Abdal kültürünün en önemli temsilcilerinden birisi olduğunu vurgulayan Ertaş, "Onun sazının emanetini almak çok onur ve gurur verici. Bu emanete layık olmak ve geleceğe taşıyabilmek için çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Emanetin hakkını sonuna kadar vermeye çalışacağız." dedi.

Hüseyin Ertaş da babasının gençlere çok önem verdiğini hatırlatarak, "Gelecek onlarda. Bu, arkadaşımızın şahsında bütün gençlere verilmiş sembolik bir hediyedir. Bu kültürü benimseyen bütün gençlere verilmiş bir hediyedir. Her ne iş yaparlarsa yapsınlar, işlerini aşk ile yapsınlar." diye konuştu.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, sanatçılar Cengiz Özkan ve Ercan Kesal, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Abdal geleneğinden gelen sanatçılar ve Neşet Ertaş'ın yakınları katıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:21
  1. Kırşehir
  2. Neşet Ertaş
  3. Sazımın Emaneti Programı
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih: Irak'ın komşu ülkelere saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz
    1. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    2. Sırrı Süreyya Önder’in dosyası AYM’de
    3. Soyuz MS-15 uzaya gönderildi
    4. AB Yüksek Temsilcisi Federica..
    5. Süper Lig'de 6. hafta programı ve..
    6. Trump'ı şok eden gelişme! Ses..
    7. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
    8. Son dakika! Asgari ücret zammı ne..
    9. Adana'daki orman yangınındatutuklama
    10. Kültür ve Turizm Bakanlığı 140 işçi..
    11. İhbar tazminatı gelir vergisinden AGİ..
    12. Neşet Ertaş unutulmadı! Neşet Ertaş..
    13. Jandarma'dan çiftliğe uyuşturucu..
    14. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini..
    15. Yeni partilerin tuzağını İngilizler..
    16. Çocuk psikiyatrisi kaç yaşa kadar bakar?
    17. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi..
    18. 3 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan..
    19. Aydın'da ele geçirildi! Helenistik..
    20. Nihat Genç'ten gündemi sarsacak..
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...