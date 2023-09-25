Bozkırın tezenesi 11. ölüm yıldönümünde anılıyor

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Türküleri kendine has üslubuyla icra eden ve “Bozkırın Tezenesi” olarak gönüllerde yer eden Neşet Ertaş, vefatının 11. yılında anılıyor. Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi, Abdallar (Kırtıllar) köyünde 1938’de dünyaya gelen halk ozanı, 8 yaşına kadar doğduğu köyde yaşadı. Kendisi gibi halk ozanı olan babası Muharrem Ertaş ile düğünlerde bağlama çalan Ertaş, Kırşehir’de yetenekli müzisyenlerle Abdallar Topluluğu’nu kurarak düğünlerde sazını çalmaya devam etti. Usta sanatçı 1957’nin sonunda İstanbul’a gelerek, “Neden Garip Garip Ötersin Bülbül” isimli ilk plağını babasıyla birlikte seslendirdi. Musiki çevrelerinde de hayranlıkla dinlenilen usta müzisyen “Garip” mahlasıyla yazdığı şiirlerinde kendi hayatını anlattı. “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edilen Ertaş, eserlerinde Anadolu insanının acı ve kederini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok yakın arkadaşlığı bulunan Ertaş’ın bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuarlarda ders olarak okutuldu. Hayatı boyunca yaklaşık 400 plak, birçok kasete imza atan Ertaş, 25 Eylül 2012’de 74 yaşında vefat etti. Ertaş, Kırşehir Bağbaşı Mezarlığında medfun bulunuyor.