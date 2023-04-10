Bozkır'daki elma yetiştiricileri yapay zekadan faydalanarak üretim yapacak

Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, teknolojik araçlardan yararlanarak elma üreticilerinin zararlılara karşı korunacağı, böylece zararlılar için gereksiz ilaç kullanımından üreticilerin kurtulacağı belirtildi.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, açıklamasında, ilçede tarımı teknoloji ile buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, ilçenin önemli üretim kalemlerinden biri olan elma yetiştiriciliğinde, üreticilerin daha düşük maliyetle daha kaliteli ve güvenilir ürün üretmelerine katkı sağlayacak yapay zeka sisteminin kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Nasıl çalışacak

Üreticilerin hizmetine sunulan yapay zeka sisteminde elma bahçelerinde zararlı böcekleri fotoğraftan tanıyabilen optik yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve yapışkan plakalı bir böcek tuzağı yer alacak.

Böceklere özgü feromon cazibesi yardımıyla yapışkan tuzağa yakalanan elma iç kurdu zararlıları tespit edilerek, üreticilere gerekli uyarıları yapacak.

Çiftçi uyarı sonrası gereksiz bitki koruma ürünleri uygulamalarından kaçınarak uygun zamanda, uygun dozda ilaçlama yapacak.

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