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Bozkır doğalgaza kavuştu

Konya'nın Bozkır ilçesi, düzenlenen törenle doğlagaza kavuştu.

01 Ekim 2019 Salı 12:01
Bozkır doğalgaza kavuştu

Konya Bozkır’a doğalgaz dağıtımının başlaması nedeniyle doğalgaz yakma töreni düzenlendi. Bozkır’ın ilk kez doğalgaz kullanmaya başlaması nedeniyle düzenlenen doğalgaz yakma töreni; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın katılımı ile yapıldı.

110 milyon liralık yatırım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son yıllarda Bozkır için iki önemli tarih olduğunu belirterek, bunlardan birincisinin 2014 yılında başlayan Yeni Büyükşehir Yasası olduğunu söyledi. Yasayla birlikte Bozkır’ın da tüm ilçeler gibi çok önemli hizmetler aldığını kaydeden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte Bozkır’a yaptıkları yatırımın 110 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade etti.

Yatırımlara devam edeceğiz

Diğer tarihi günün ise doğalgazın geldiği bugün olduğunu belirten Başkan Altay, “Aslında doğalgazla ülkemiz AK Parti iktidarı ile tanıştı. Konya 2004 yılında doğalgaz kullanmaya başladı ve ilk abone Büyükşehir Belediyemiz oldu. Şu anda Kulu, Kadınhanı, Sarayönü, Ilgın, Akşehir, Beyşehir, Karapınar doğalgazı kullanıyor, Cihanbeyli’de alt yapı çalışmaları başlayacak. Bozkır’da da doğalgaz yatırımları devam edecek. Hayırlı olsun” dedi.

3.6 milyon liralık doğalgaz yatırımı

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, doğalgazın Bozkır için hayırlı olmasını dileyerek, önümüzdeki dönemde tüm ilçelerin doğalgaza erişimi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Altunyaldız, “Konyamıza ve tüm ilçelerimize bu hizmeti sağlayan Konya sevdalısı Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Yine, Enerji Bakanımıza ve EPDK Başkanımıza Bozkırımıza kazandırılan bu hizmet nedeniyle teşekkür ediyorum. Bozkırımız inşallah 2019 itibariyle 3,6 milyon liralık doğalgaz yatırım bedeline ulaşmış olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni hizmetler kazandırıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta,AK Parti iktidara geldiği günden itibaren hayal bile edilemeyecek pek çok yatırımı gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sunduğunu kaydederek, ülkeye yeni hizmetler kazandırmaya var güçleriyle devam ettiklerini söyledi. Bozkır’da doğalgaz yatırımının 2018’in 9. ayında fiilen başladığını belirten Usta, “Eskiden 10 yıllar süren hizmetler şimdi 1 yıl gibi kısa bir sürede yatırım planına alınıyor ve hizmete sunuluyor. Rabbim inşallah bütün Bozkır’ın doğalgaza kavuşmasını nasip etsin. Bozkır, 2019 sonu itibariyle 10 kilometrelik dağıtım ve 4 kilometrelik servis hattına ulaşmış durumda. 1.619 konut ve işyerine de abone olarak doğalgaz hizmeti sunulmaktadır. Bugün yakacağımız bu meşaleyle doğalgazımın bütün mahallere yayılması için bir adım atılmış olacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:01
  1. Konya Bozkır
  2. doğalgaz
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
  4. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız
  5. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
  6. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı
  7. Yeni Büyükşehir Yasası
  8. EPDK
  9. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta
  10. AK Parti

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