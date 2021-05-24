Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı ilk kez açıkladı: İzlediğim en başarılı sahneydi

ATV ekranlarında izleyicilerle Cuma akşamları buluşmaya başlayan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, tarihi bir yapım ve izleyiciler ilk bölümü çok beğendi. Özbek ve Türk oyuncuların yer aldığı dizi Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alıyor. Dizide hem Özbek hem de Türk oyuncuların olması duygu aktarımının yaşanmasını sağladı.

Timur Melik karakterine hayat veren Sezgin Erdemir, Bozdağ Film’in diğer projeleri olan Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’ın çok geniş kitlelere ulaştığını hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Zaten yaptığımız her iş bütün dünya izleyicisine gidiyormuş gibi geliyor artık bana. Bizim hikayeyi izlediklerinde ‘Evet gurur duyduğumuz tarih, kahramanlarımız buydu’ diyorlarsa, ilk ele geçirilmesi gereken kale buydu."

Sezgin Erdemir, ortak bir proje olması nedeniyle kadroda birkaç ülkeden oyuncuların bulunduğuna da değindi.

Ünlü oyuncu şöyle konuştu:

"Ana kadroyu Özbek ve Türk oyuncular oluşturuyor. Oyunculuk sonuçta bir duygu aktarımı olduğu için hangi ülkeden olursa olsun belli bir platformda aynı işi yapıyoruz. İzleyicilere de bizim aramızdaki duygu alışverişi geçiyor. Cengizhan ile oynarken karşı karşıya geldik, provamızı yaptık. Provayı yaparken aramızda görünmez bir enerji akımı hissettim ve bu aradaki kültür ve ekol farkını yok eden sadece oyuncudan oyuncuya geçen kapalı bir dünya haline dönüşüyor. Onun içinde istediğiniz kadar alışverişe devam edebiliyorsunuz. Biz ilk provayı yaptığımızda bunu hissettik."

Dizideki savaş sahneleri de izleyicileri çok etkileyecek. Sezgin Erdemir, taktik ve çekim olarak bu sahnelerin şimdiye kadar izlediği en başarılı savaş sahneleri olduğunun da altını çizdi.

Timur Melik karakterini oynayan Sezgin Erdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki savaş sahnesi taktik olarak da çekim olarak da benim izlediğim en başarılı sahneydi. Seyirciyi içine alan bir sahneydi. Ben oynarken oradaydım da izleyici olarak izlediğimde de ben kendimi savaşta hissettim ve bunda herkesin emeğinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İlk sahnemi hatırlıyorum. Zindanda çekilen sahneydi ve bütün bu görkemli hikayeyi anlatırken savaşlar, kahramanlıklar, saraylar kafanızda canlandırırken ilk çekeceğiniz sahnenin 1.5 metrekare içerisinde olması ironik bir durumdu. İlk gün bittiğinde içimdeki tatmin hissini de hatırlıyorum."